Сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов утвердили в РФ

Москва, 4 мая. Правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке биологически активных добавок (БАДов) к пище. Он продлится с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперимент будет проводиться на территории страны, БАДы получат средства идентификации.

Оператором системы маркировки назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), еще в апреле он подтвердил готовность создать эффективную систему контроля качества добавок. В профильных ведомствах считают, что маркировка поможет бороться с фальсификатом и оборотом небезопасной продукции на рынке страны, поскольку позволит проследить путь товара по всей цепочке от производства до реализации.