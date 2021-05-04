Максимов считает санкции США против Positive Technologies ошибочными

Москва, 4 мая. Генеральный директор Positive Technologies Юрий Максимов предпочитает считать, что США наложили санкции на компанию по ошибке. Об этом он признался в интервью РБК.

Топ-менеджер объяснил, что в отношении Positive Technologies используются две формулировки: поддержка государственных органов и организация широкомасштабных мероприятий, на которых представители силовых ведомств занимались рекрутингом. По словам Максимова, с одной стороны компания отвергает выдвинутые обвинения, а с другой — «нельзя сказать, что это какая-то неправда».

Он напомнил, что Positive Technologies с 2011 года проводит международный форум, посвященный вопросам кибербезопасности. На нем встречаются десятки тысяч людей, включая сотрудников различных ведомств. Причем не только российских, но и иностранных.

«Получается, что если санкции не ошибка, то они наложены США против российской компании, которая не оказывает противодействие российским же компаниям», — резюмировал Максимов.

Рейтинговое агентство Moody's ранее оценило шансы российской экономики в борьбе с санкциями США. Аналитики убеждены, что РФ справиться с негативным эффектом введенных против нее ограничений.