Правительство России запретило вывоз гречихи из страны

Москва, 4 мая. Российский кабмин запретил вывоз гречихи из страны с 5 июня по 31 августа. Мера не касается случаев гуманитарной помощи.

Временный запрет на вывоз гречихи регламентирован специальным постановлением. То же самое касается крупы грубого помола из этого растения и зерна. Постановление доступно для ознакомления на официальном портале правовой информации.

Россиянам ранее рассказали, стоит ли совмещать употребление гречки и молока в рамках одного приема пищи. Специалисты рекомендуют отказаться от такого сочетания. Оно может спровоцировать тошноту, диарею и метеоризм.