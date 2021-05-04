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Политолог Ордуханян назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону I

  /   Обновлено: 04 мая 2021 19:09
Общество
Политолог Ордуханян назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону I
wikipedia.org  /  Jacques-Louis David / Public Domain

В преддверии 200-летия со дня смерти Наполеона I во Франции разгорелась дискуссия о роли императора в истории страны и Европы. Нельзя отрицать, что Наполеон I определил развитие Франции — до сих пор в республике действует созданная им система управления государством, однако император причастен к гибели миллионов людей в ходе военных кампаний. Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил ФАН, почему стоит брать пример с французов в их отношении к Наполеону I.

Административные и правовые реформы Наполеона заложили основу современного государства, многие из них действуют и по сей день. Деление на префектуры, департаменты, округа, введенное Наполеоном, до сих пор существует во Франции в прежнем виде. Гражданский кодекс Наполеона утвердил светский характер права и индивидуальные свободы, модернизировав правовую систему. В годы его правления во Франции появились развитые судебная и образовательная системы, Счетная палата и Банк Франции.

Между тем жертвами наполеоновских войн стали по меньшей мере 5 млн человек. Поражение Наполеона I в войне надолго лишило Францию статуса главной европейской державы.

Политолог Ордуханян назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону I
wikipedia.org  / Поль Деларош / Общественное достояние

Политолог Рафаэль Ордуханян считает, что отношение Франции к Наполеону I может послужить примером тому, как нужно относиться к историческим личностям.

«Историческая личность оценивается исходя из той исторической ситуации, в которой она жила. Нам бы поучиться, как относиться к историческим личностям, тогда бы мы могли объективно рассматривать свою историю. Франция и Наполеон — это неразрывные вещи. Точно так же мы должны научиться говорить о России и подразумевать и Петра Великого, и Екатерину, и Ленина, и Сталина, и Горбачева, и остальных», — заявил политолог.

По его словам, пока россиянам не хватает исторического знания, чтобы объективно оценить роль некоторых фигур в истории нашей страны.

«Нам пока не хватает исторического аспекта, нас захватывают эмоции, мы не можем комплексно оценить то, что произошло. У нас нет желания изучать свою историю. Нам надо понять, что же с нами произошло, тогда будет более или менее понятно, как оценивать исторических личностей», — добавил Ордуханян.

Ранее стало известно, что французские производители шампанского передали в Посольство РФ шестилитровую керамическую бутылку игристого напитка. Подарок преподнесли в качестве поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Политолог Ордуханян назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону I
Федеральное агентство новостей  / 

франция наполеон ордуханян
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