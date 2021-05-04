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Российские политики ответили Зеленскому на слова о «войне в Европе» из-за Донбасса

Политика
Российские политики ответили Зеленскому на слова о «войне в Европе» из-за Донбасса
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 4 мая. Российские эксперты и политические деятели отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о «войне в Европе» из-за воссоединения Крыма с РФ и ситуации в Донбассе.

Зеленский ранее в ходе одного из международных саммитов заявил, что ситуация на востоке Украины и присоединение Крыма к России являются «войной в Европе». Высказывания главы Незалежной вызвали отклик в РФ, сообщает РИА Новости.

«Основным провокатором обострения ситуации в Донбассе является украинская сторона», — сказал заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Он добавил, что воссоединение Крыма с Россией никак не повлияет на безопасность в регионе, если НАТО не будет заниматься провокациями.

«Зеленскому надо призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку», — заявил депутат Госдумы Артем Туров.

Ранее экономист Александр Кубченко рассказал, как Крым избавляется от оставшейся разрухи после Украины.

донбасс крым зеленский
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