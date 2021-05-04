Руководитель попавшей под лавину группы в Бурятии был опытным туристом

Улан-Удэ, 4 мая. Один из погибших во время схода лавины в Бурятии мужчина часто возглавлял туристические группы и имел большой опыт в этой сфере.

Сход лавины в Бурятии, где погибли туристы, нельзя было спрогнозировать, сообщил источник Федерального агентства новостей. Руководитель группы, члены которой погибли в результате ЧП, был любителем активного отдыха и часто водил туристов в горы, а также имел необходимые для этого документы.

Добавим, при сходе лавины группа туристов из трех человек, которая совершала восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор, погибла под снежными завалами. Среди жертв оказались отец и сын Владимир и Виталий М., а также их приятель Евгений, сообщил источник ФАН. Известно, что любители активного вида отдыха приехали из Красноярского края.