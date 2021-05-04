Житель Энгельса спровоцировал конфликт с отцом и зверски его избил

Саратов, 4 мая. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда, что повлекло смерть человека. Подозрение пало на 36-летнего сына потерпевшего.

По версии СУ СКР по Саратовской области, в момент преступления фигурант, проживающий в Энгельсе, находился дома пьяным. Горожанин стал провоцировать 73-летнего отца на выяснение отношений. Нетрезвый мужчина в пылу ссоры набросился на пожилого родственника.

Пострадавший получил множество ударов по туловищу. Избитого пенсионера сразу направили в реанимацию, но разрыв внутренних органов и травма живота привели к летальному исходу.

В Петербурге конфликт на улице стал причиной избиения. Пострадавший поплатился за просьбу не материться в общественном месте, сообщал ФАН.