Эдгард Запашный назвал покойного Михаила Багдасарова «бойцом по жизни»

Москва, 4 мая. Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный прокомментировал печальную новость о смерти дрессировщика Михаила Багдасарова.

По словам Запашного, артист цирка начинал творческий путь как ассистент его отца — Вальтера Запашного. Представители двух цирковых семей дружат практически всю жизнь. Например, сам Запашный очень близок с детьми покойного дрессировщика Кариной и Артуром Багдасаровыми.

«Дядя Миша вырастил двух очень хороших людей, артистов и дрессировщиков — своих детей. Боец по жизни, правдоруб, никогда не боялся на собраниях начальству говорить правду. За это одни его боялись, другие ненавидели, третьи уважали», — отметил цирковой артист.

Запашный назвал Багдасарова по-настоящему сильной личностью. В комментарии «Газете.ру» дрессировщик выразил сожаление в связи со смертью артиста.

Михаил Багдасаров скончался в Москве 3 мая, ему было 75 лет. По предварительной версии, причиной смерти дрессировщика стали последствия коронавирусной инфекции. Сын циркового артиста ранее рассказал ФАН, где может пройти церемония прощания с его отцом.