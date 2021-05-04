Боевики убили около 30 человек на востоке Буркина-Фасо

Уагадугу, 4 мая. Боевики атаковали деревню Хантукура в восточной части Буркина-Фасо. Жертвами нападения стали около 30 человек. Это подтверждают источники в службах безопасности.

Поселение находится в регионе Эст, который граничит с Нигером. В соседней республике сильно возросла угроза со стороны радикальных исламистов.

Губернатор региона Саиду Сану сообщил, что бандиты убили больше десяти гражданских и минимум двоих членов местного ополчения. Они также подожгли несколько магазинов и обыскали больницу. Пока неизвестно к какой группировке принадлежат преступники.

При этом другие источники на условиях анонимности заявили, что жертв гораздо больше. Около 30 убитых делает этот случай самым большим по числу погибших за последний год.

В конце апреля под атакой террористов оказались сразу несколько поселений на севере Буркина-Фасо. Губернатор региона Сахель Сальфо Каборе, где произошла трагедия, рассказал, что нападение не пережили минимум 18 человек.

Кроме того, 26 апреля в африканской республике погибли три иностранца. Основатель благотворительной природоохранной организации Chengeta Wildlife ирландец Рори Янг и два испанских журналиста попали в засаду.