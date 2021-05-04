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Рост ВВП ожидают в США после восстановления от коронакризиса

Экономика
Рост ВВП ожидают в США после восстановления от коронакризиса
fdlx.com

Нью-Йорк, 4 мая. Рекордных показателей темпов роста ВВП ждут в Федеральном резервном банке.

Восстановление американской экономики после завершения пандемии может привести к небывалым темпам роста ВВП, которые последний раз наблюдались в 1984 году. К такому мнению пришел президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Об этом пишет ТАСС.

«Как я уже сказал, мы ожидаем, что рост ВВП в этом году будет рекордным за десятки лет. В частности, я предполагаю, что реальный рост ВВП, с учетом поправки на инфляцию, составит около 7% по итогам года», — сказал Уильямс в рамках выступления на симпозиуме «Женщины в сфере недвижимости и финансов».

Представитель Федеральной резервной системы США считает, что новая тенденция станет ожидаемым развитием, которое завершит трудный экономический период современного американского поколения.

Недавно председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл заявлял о том, что монетарное руководство государства прорабатывает возможность введения цифровой валюты на территории страны. Он отмечал данную перспективу во время интервью каналу CBS.

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