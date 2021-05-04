Жителям Новосибирска пообещали потепление до +25 градусов

Новосибирск, 4 мая. Вторая половина майских праздников на территории Новосибирска будет теплой, на это указывает прогноз Западно-Сибирского УГМС.

Начиная с 5 мая, в дневное время столбики термометров покажут до +19 градусов. Ночью холоднее — от +2 до +4 градусов. Также ожидаются переменная облачность, местами туман. На следующий день в самом Новосибирске потеплеет до +25 градусов, а в области — до +28 градусов. Вместе с этим осадков не ожидается.

Похолодание придет в регион с 7 мая. Днем по региону ожидается от +18 до +20 градусов, а в северо-западных районах Новосибирской области — от +10 до +15 градусов. В ночное время могут пройти небольшие дожди и гроза. На дни с 8 по 10 мая прогноз противоречивый, несмотря на это, осадков в эти дни не прогнозируется.

Жителей Санкт-Петербурга, в свою очередь, на День Победы ожидает потепление. Внимание на это обратил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.