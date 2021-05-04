«Газпром» нарастил экспорт в дальнее зарубежье на 28,3%

Москва, 4 мая. Объем экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с начала 2021 года составил 68,4 млрд кубометров, что на 28,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как говорится в сообщении на странице «Газпрома» в Facebook, поставки голубого топлива увеличились в большинство стран. В частности, на 143,7% — в Турцию, на 139,85 — в Румынию, на 97,9% — в Сербию и на 36,8% — в Германию. Кроме того, растет экспорт российского газа в Китай по «Силе Сибири», однако их объемы в сообщении не уточняются.

Европейские потребители не спешат восполнять запасы газа в подземных хранилищах. В «Газпроме» отметили, что отрицательная «дельта» между объемами запасов газа в ПХГ по сравнению с прошлогодними показателями продолжает увеличиваться. Сейчас она уже достигает -31,9 млрд кубометров.

«Газпром» ранее назвал сумму чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года. Согласно отчетности компании по МСФО, в прошлом году прибыль сократилась в десять раз по сравнению с показателями предыдущего года.