Власти Испании проводят региональные выборы в Мадриде

Мадрид, 4 мая. Испания проводит досрочные выборы в автономном сообществе Мадрид. Гражданам необходимо избрать 136 депутатов.

Пункты для голосования открылись в 10:00 и закроются в 21:00 по московскому времени. Работают 1084 избирательных участка в 179 муниципалитетах. Проголосовать могут 5,1 млн человек. По почте уже проголосовали 211 тысяч граждан. Стоит отметить, что по итогам выборов будет сформировано правительство столичного региона.

Страна проводит уже четвертые выборы в условиях пандемии коронавируса. Ранее были избраны региональные законодательные органы в Стране басков, Галисии и Каталонии.

Как стало известно, Марокко обратилась к властям Испании с требованием объяснить разрешение генеральному секретарю Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагиму Гали въехать на территорию европейского государства с целью лечения.