Внести изменения в контракты на отлов бездомных животных предложили в Кировской области

Киров, 4 мая. Бюджетные средства, выделяемые в Кировской области в рамках контрактов на отлов бездомных животных, расходуются неэффективно, заявила депутат Гордумы Кирова Надежда Сураева.

По ее словам, в последние несколько лет популяция бездомных животных в городе и регионе не снижалась, хотя средства на эти цели выделялись. В зоозащитной организации «За право жить» пояснили, что это происходило из-за нехватки финансирования, уточнила Сураева.

«По их (представителей орагнизации. — Прим. ФАН) словам, происходило это из-за того, что годами на проводимых торгах определялась слишком маленькая сумма контракта на отлов, биркование, стерилизацию и содержание животных. В некоторых контрактах за 2020 год получалось около 2–3 тыс. рублей за собаку», — рассказала парламентарий.

Такой суммы недостаточно не только для целого комплекса процедур, но даже для одной стерилизации животного, подчеркнула депутат. Сураева напомнила, что скупой платит дважды, и предложила рассмотреть возможность корректировки контрактов, передает портал «Свой кировский.рф».

С 2020 года в РФ действует полный запрет на убийство безнадзорных животных. Единственный разрешенный метод гуманного обращения с ними — ОСВВ: отлов — стерилизация — вакцинация — выборочный выпуск в места прежнего обитания. Однако на практике не все регионы могут следовать новым требованиям. Среди областей, где проблема с бездомными животными оказалась в числе наиболее острых, оказалась и Новосибирская область.