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Пристрастие к спиртному довело актера Валерия Гаркалина до комы

Шоу-бизнес
Пристрастие к спиртному довело актера Валерия Гаркалина до комы
Global Look Press  /  Natalya Loginova / Russian Look

Москва, 4 мая. Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин признался, что из-за алкоголизма оказался на грани жизни и смерти. Известный актер находился в коме 15 дней.

Многие артисты начинают прикладываться к бутылке, когда остаются без ролей, но в случае с Гаркалиным все произошло наоборот. Сильно выпивать он стал на пике своей карьеры, когда, казалось, должен был быть как никогда сосредоточенным и собранным. По словам звезды, порой он даже не понимал, в какой город приехал на съемки, и часто подводил людей на площадке.

Именно из-за пристрастия к алкоголю Гаркалин оказался в коме. Состояние актера было настолько критическим, что врачи подключили его к искусственной вентиляции легких. В таком состоянии он пробыл 15 дней.

Сейчас артист с опаской относится к коронавирусу, ведь его легкие «уже пережили нечто подобное», и организм может просто не выдержать, если ему опять понадобится ИВЛ. Кроме того актер пережил клиническую смерть. По словам звезды, это связано с инфарктом, который он перенес, а не с алкоголем.

«Но кома была, которая близка к клинической смерти. Все органы работают, но находятся в спячке. Клиническая смерть — это остановка сердца», — рассказал Гаркалин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Он отмечает, что многих из его друзей и коллег погубило пристрастие к спиртному. По словам артиста, справиться с зависимостью может только сам человек — посторонняя помощь просто бессмысленна. Необходимо осознать, что ты сам разрушаешь свою жизнь и с каждой рюмкой приближаешь смерть, резюмировал Гаркалин.

В интервью артист также признался, что есть спектакли, за которые ему стыдно до сих пор, хотя со дня премьер многих из них прошло более 30 лет. Так, он не любит вспоминать постановку «Прощай, конферансье!», которую режиссировал Андрей Миронов.

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