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Иван Ожогин приоткрыл интригу новой постановки «Теория противоположностей»

Общество
Иван Ожогин приоткрыл интригу новой постановки «Теория противоположностей»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Пять звезд российских мюзиклов, участники культовых постановок «Бал вампиров», «Призрак оперы», «Джекилл и Хайд», «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» объединились в одном проекте «Теория противоположностей». Иван Ожогин, Елена Газаева, Кирилл Гордеев, Вера Свешникова и Игорь Кроль представят в Санкт-Петербурге 19 мая новую постановку, в которой переплелись сольные номера, дуэты, трио, а также квартет и квинтеты. Один из участников масштабного проекта, известный российский актер музыкального театра, певец Иван Ожогин рассказал об уникальности концерта в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Премьера постановки «Теория противоположностей» впервые состоялась в этом году. Зрители тепло приняли новинку, что не удивительно: качественное исполнение, яркие декорации и костюмы. Поэтому решено было повторить выступление, поделился в ходе пресс-конференции Иван Ожогин. 

«Мы решили показать спектакль еще раз. Может, в дальнейшем сделаем его на постоянной основе. Ведь это уникальная коллаборация лучших артистов. Пять человек на сцене, живой звук, декорации, история, состоящая из известных и не очень музыкальных композиций разных жанров, — все это превращается в интересный спектакль на тему выбора между добром и злом», — рассказал артист.

Постановку сложно причислить к какому-то конкретному жанру выступления, это, скорее, костюмированный концерт, состоящий из музыкальных номеров и связующих их стихов. Его уникальность в сочетании композиций: авторские песни Александра Маева переплетены с хитами групп Enigma или Queen. По словам Ожогина, все это нанизано на интересный сюжет.  

«Мой персонаж — некая сущность, которая дает выбор человеку, каким путем идти: тем, который легок и привычен, или тем, который предназначен судьбой», — приоткрыл интригу артист.

К слову, зрители, которым не удастся попасть на концерт, смогут посмотреть его в прямом эфире. Ожогин рассказал, что для этого будет задействована профессиональная команда и несколько камер. Поэтому зрители прямого эфира даже несколько выиграют: будет отличное изображение с разных ракурсов.

Иван Ожогин приоткрыл интригу новой постановки «Теория противоположностей»
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Отечественные мюзиклы любимы не только в России, но и за рубежом: «Мастера и Маргариту» вывозят в Словению, «Бременских музыкантов» — в Америку, «Анна Каренина» была переведена и поставлена в Корее, рассказал Ожогин. И если сравнивать игру актеров, то у россиян есть отличительная черта: они проживают роль. 

«Если брать лицензионные постановки, наверное, русские актеры вкладывают больше души. Американских актеров учат не растрачиваться, у нас так работать получается с трудом. Наши любят «страдануть» как следует, вложив всю душу. Но это даже хорошо», — считает актер.

Иван Ожогин стал первым россиянином, который по приглашению берлинского Театра Запада (Theater des Westens) исполнял роль графа фон Кролока в немецкой постановке мюзикла «Бал вампиров» (Tanz der Vampire). И, по его признанию, участие в немецкой постановке далось непросто именно потому, что хотелось вложить эмоции в каждое слово, а немецкого языка он не знал. Поэтому перед артистом встала задача за двухнедельный срок разобраться с точным значением каждой фразы и выражения, чтобы играть роль по-своему. И с этой задачей Ожогин справился. Помимо этого, артист экспериментировал с таким жанром, как metal opera, а также работал с церковным хором. По признанию исполнителя, ему трудно определить, что из этого было самым необычным, но этот опыт бесценен.

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