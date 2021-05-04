Молдавский политик Усатый планирует участвовать в парламентских выборах с партией Patria

Кишинев, 4 мая. Молдавский политик Ренато Усатый заявил, что во вторник подаст документы о создании избирательного блока с фракцией Patria. Ранее партия была снята с избирательной гонки.

Ренато Усатый планирует принять участие в парламентских выборах в Молдавии летом 2021 года. Президент республики Майя Санду подписала указ о роспуске парламента 28 апреля.

В 2014 году Patria была исключена из избирательной гонки. По словам Усатого, позже суд признал это действие незаконным.

В третьем туре президентских выборов в Молдавии 2020 года политик занял третье место. Тогда он представлял объединение «Наша партия».

Ранее Генеральная прокуратура РФ внесла Ренато Усатого в список фигурантов дела о незаконном выводе денег.