Жозе Моуриньо возглавит итальянскую «Рому»

Рим, 4 мая. Португальский тренер Жозе Моуриньо подписал контракт с клубом «Рома», выступающим в итальянской Серии А.

Пресс-служба «Ромы» в Instagram-аккаунте сообщила о подписании контракта с Жозе Моуриньо. Португалец будет тренировать римский клуб с сезона 2021/2022. Моуриньо заключил трехлетнее соглашение.

До этого пресс-служба «Ромы» сообщила, что по окончании сезона клуб покинет тренер Паулу Фонсека. После 34 туров «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету римского клуба 55 очков.

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