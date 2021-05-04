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Жозе Моуриньо возглавит итальянскую «Рому»

  /   Обновлено: 04 мая 2021 17:10
Спорт
Жозе Моуриньо возглавит итальянскую «Рому»
wikipedia.org  /  Aleksandr Osipov

Рим, 4 мая. Португальский тренер Жозе Моуриньо подписал контракт с клубом «Рома», выступающим в итальянской Серии А.

Пресс-служба «Ромы» в Instagram-аккаунте сообщила о подписании контракта с Жозе Моуриньо. Португалец будет тренировать римский клуб с сезона 2021/2022. Моуриньо заключил трехлетнее соглашение.

До этого пресс-служба «Ромы» сообщила, что по окончании сезона клуб покинет тренер Паулу Фонсека. После 34 туров «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету римского клуба 55 очков.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о профессиональных качествах Леонида Слуцкого. Экс-тренер сборной России 4 мая отмечает 50-летие.

футбол италия рома моуриньо
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