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Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку

  /   Обновлено: 04 мая 2021 18:19
Политика
Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
instagram.com  /  @innafemen

В минувший понедельник, 3 мая, французский журнал Charlie Hebdo опубликовал статью «Возвращение к врагам народа в России», где говорится о понятии «иноагент» и о внесении «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в этот реестр. Однако читатели издания не поддержали антироссийские высказывания автора Инны Шевченко — в прошлом гражданки Украины, а ныне резидента Франции.

ФАН вспомнил биографию активистки и обсудил со специалистом по фейкам, французским политологом Дмитрием де Кошко, искажение фактов в материале скандального парижского издания.

«Сплошная ложь»

В своей статье Инна Шевченко обращает внимание читателей Charlie Hebdo на то, что понятие «иностранный агент» больше не используется только для обозначения неправительственных организаций, получающих финансирование от Запада. Автор подчеркивает, что «независимое российское СМИ «Медуза» также теперь считается «врагом государства», что серьезно затрудняет его работу». Журналист ни разу не упоминает, что издание зарегистрировано как латвийское СМИ, и упорно именует его российским на протяжении всего материала.

Шевченко пишет и о финансовых проблемах, с которыми столкнулась «Медуза» после получения статуса иноагента. Однако она не говорит ни слова об успешной краудфандинговой кампании, инициированной интернет-изданием, которая только за один день позволила собрать более трех миллионов рублей через криптовалюту.

По мнению Дмитрия де Кошко, статья Инны Шевченко полностью укладывается в традиционную антироссийскую риторику Charlie Hebdo. Он несколько раз подчеркнул, что ее материал нельзя рассматривать с точки зрения профессиональной журналистики.

«Это не журналистика, — заключил эксперт. — И Инна Шевченко — не журналист, а активистка FEMEN с красивой грудью. Статья — сплошная ложь».

Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
instagram.com  / @innafemen

«Независимы ли СМИ в Бельгии и Франции?»

Передергивание фактов и выборочная подача информации не позволили ввести в заблуждение французских читателей. Многие из них отметили, что деятельность СМИ-иноагентов ограничена не только в России, но и на Западе.

«Вы не можете представить, что какие-либо независимые СМИ могут получить аккредитацию для участия в пресс-конференциях президента, члена правительства или даже официального представителя, — пишет комментатор Jean-René Jego. — Необходимо доказать свою лояльность, а что касается иностранных изданий, — нужно быть «дружественным» СМИ. Вы легко получите аккредитацию, если вы из Al Jazeera или CNN, но никогда не получите аккредитацию, если вы из RT France, считающимся «иностранным агентом». Кроме того, у нас также есть свое политическое бюро — Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), которое решает, кто имеет право информировать».

Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
Pr Scr Facebook  / Charlie Hebdo Officiel

Пользователь добавляет, что в сложившейся ситуации французам незачем показывать пальцем на других.

«Charlie Hebdo, не забывайте, что сегодня на Западе цензура сильнее, чем на Востоке!» — подчеркивает пользователь Lazar Nicolae.

Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
Pr Scr Facebook  / Charlie Hebdo Officiel

Другие комментаторы также выражают свою солидарность.

«Независимы ли СМИ в Бельгии и Франции? — отметил Yvan Pacco. — Давайте сначала подметем у наших дверей, вместо того чтобы отвлекать общественное мнение с помощью русского пугала».

Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
Pr Scr Facebook  / Charlie Hebdo Officiel

Скандальное прошлое Инны Шевченко

Один из пользователей также обратил внимание на личность самого автора. В конце своего комментария он привел ссылку на страницу Инны Шевченко в «Википедии».

«Всегда платный доступ, стена неинтересного текста, — написал комментатор Dark Doomer. — Когда пишешь дерьмовые тексты ради наживы, но прикидываешься, что находишься в «добром лагере».

Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
Pr Scr Facebook  / Charlie Hebdo Officiel

Корреспондент ФАН вслед за французским пользователем изучила биографию украинской активистки и по совместительству автора Charlie Hebdo. В начале 2009 года Инна Шевченко присоединилась к радикальному движению FEMEN. Феминистки проводили свои скандальные акции не только на Украине, но и в России, Белоруссии, Италии и Турции. В отношении этой группы было возбуждено несколько уголовных дел. Среди наиболее известных перформансов активисток — обнаженный пикет у храма Христа Спасителя в Москве и топлес-акция у собора Святой Софии в Стамбуле.

Инна Шевченко обратила на себя особое внимание, когда в 2012 году в центре Киева спилила бензопилой деревянный четырехметровый крест, установленный в память о жертвах политических репрессий. Таким образом группа FEMEN выразила солидарность с участницами группы Pussy Riot, которых судили за акцию в храме Христа Спасителя.

Читатели Charlie Hebdo вывели на чистую воду украинскую фем-активистку
instagram.com  / @innafemen

В 2013 году Инна Шевченко получила убежище во Франции, в настоящее время продолжает свою протестную деятельность, возглавляя FEMEN France, которую она создала в Париже. Она сочетает проведение шокирующих акций с сотрудничеством в еженедельнике Charlie Hebdo. Активистка довольно часто обращается к внутриполитической повестке России и Белоруссии, рассказывая западным читателям о жестокости властей в этих странах.

Ранее французский специалист по фейкам поймал Париж на лжи о кибератаке «русских хакеров».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

франция charlie hebdo femen инна шевченко инопресса
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