Мурашко заявил об усиленной работе учреждений здравоохранения в РФ в майские праздники

Москва, 4 мая. Медицинские учреждения и служба скорой помощи в России до конца майских праздников продолжат работать в усиленном режиме, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ провел селекторное совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и организации оказания медпомощи в период нерабочих дней.

Мурашко констатировал, что в праздники медики традиционно испытывают дополнительную нагрузку, связанную с массовыми выездами граждан на природу и дачные участки. Министр заверил, что медучреждения и служба скорой помощи по всей стране до 10 мая включительно будут функционировать в усиленном режиме.