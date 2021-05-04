Площадь пожара в нацпарке «Хвалынский» увеличилась до трех гектаров

Саратов, 4 мая. Мощный пожар бушует на территории парка «Хвалынский» в Саратовской области. Борьбу с огнем ведут 35 человек при поддержке трех единиц техники.

Лес полыхает недалеко от деревни Старая Яблонка. По предварительным данным, угрозы распространения огня на населенные пункты нет — ситуация контролируется экстренными службами.

Тем не менее в той местности мощные порывы ветра существенно затрудняют борьбу с огнем. Площадь возгорания увеличилась и составляет сейчас три гектара.

Лесной пожар произошел недалеко от Барнаула. Сотрудники МЧС не позволили огню приблизиться к жилым домам, сообщал ФАН.