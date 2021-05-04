Беременная Елизавета Арзамасова впала в детство на майских праздниках

Москва, 4 мая. Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова показала поклонникам, как проводит время на майских праздниках. Беременная актриса наслаждается прогулками на свежем воздухе.

Знаменитость опубликовала несколько новых кадров на своей странице в Instagram. На снимках Арзамасова, одетая в широкое пальто, позирует со сладкой ватой.

«В счастливый пасхальный день впала в детство. Вата! Сладкая вата! И солнце! И самокат!» — поделилась эмоциями звезда «Папиных дочек».

Подписчиков восхитили фотографии актрисы, ждущей ребенка от своего мужа, фигуриста Ильи Авербуха. Некоторые поклонники даже попытались отгадать по кадрам пол будущего малыша.

«Прекрасная, солнечная Лизонька!»; «Какая вы красавица, беременность вам к лицу»; «Лиза, вам на вид не более 16 лет. Вы такая естественная и незаурядная»; «Наверно, мальчишку ждете — светитесь вся. Говорят, когда мальчики, женщина еще краше становится», — написали пользователи соцсети.

Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года, пишет «Вечерняя Москва». Многие критиковали пару из-за большой разницы в возрасте.

До встречи с актрисой фигурист был женат на спортсменке Ирине Лобачевой. У Авербуха есть 17-летний сын Мартин от первого брака. Молодой человек ранее намекнул на пол будущего ребенка своего отца и Арзамасовой.