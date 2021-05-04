Мурашко дал рекомендацию региональным властям в РФ на фоне COVID-19

Москва, 4 мая. Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, поэтому региональные власти должны снимать ограничения постепенно, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Медики продолжают контролировать состояние здоровья более чем 300 тыс. пациентов с COVID-19. Чтобы предотвратить распространение инфекции, Роспотребнадзор решил продлить майские праздники, напомнил Мурашко.

Эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной, поэтому регионы должны осторожно смягчать введенные ограничения по коронавирусу, подчеркнул глава Минздрава России.