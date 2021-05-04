Лукашенко усомнился в прогнозах по белорусскому ВВП

Минск, 4 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что самый точный экономический прогноз должен быть у правительства. Об этом он заявил на встрече с премьером Романом Головченко.

Белорусский лидер рассказал, что он читает в СМИ различные прогнозы, в том числе МВФ и Всемирного банка, относительно ВВП республики. Однако он уже не первый год видит, что они не сбываются.

«Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют», — отметил президент.

Лукашенко в 2019 году подписал ряд указов, согласно которым ВВП Белоруссии в 2020 году должен был вырасти на 2,8%. Головченко, назначенный на пост главы правительства, заявлял о реалистичности официального прогноза, но по итогу года ВВП республики упал на 0,9%.

Прогноз социально-экономического развития Белоруссии на 2021 год предполагает, что ВВП страны вырастет на 1,8%. Всемирный банк, в свою очередь, ожидает снижение показателя на 2,2%, а МВФ — на 0,4%.

Роман Головченко ранее заявил о намерении Белоруссии расширить сотрудничество с Россией в сфере производства и разработки микроэлектроники. По его словам, отрасль получит новый виток развития благодаря совместным усилиям Москвы и Минска.