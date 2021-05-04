Главы министерств туризма стран G20 поддержат введение COVID-паспортов

Рим, 4 мая. Министры туризма стран «Группы двадцати» планируют поддержать введение COVID-паспортов, следует из проекта совместного заявления.

COVID-паспорта представляют собой сертификаты-подтверждения, которые планируется выдавать привившемся от коронавируса людям. Введение таких документов позволит ускорить восстановление туризма по всему мира, заявили министры туризма стран «Группы двадцати».

Проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса представили на заседании Еврокомиссии 17 марта. Авторы инициативы планируют реализовать ее уже в июне 2021 года. ВОЗ с осторожностью относится к перспективе такого международного документа.