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Имена погибших под лавиной в Бурятии выяснил ФАН

  /   Обновлено: 04 мая 2021 16:55
Происшествия
Имена погибших под лавиной в Бурятии выяснил ФАН
wikipedia.org

Улан-Удэ, 4 мая. Группа туристов, совершавших восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор, попала под снежную лавину. Редакция ФАН выяснила имена трех погибших.

Жертвами стали отец и сын Владимир и Виталий М., 1970 и 2002 года рождения, а также Евгений О., 1987 года рождения. По данным источника ФАН, любители активного вида отдыха приехали из Красноярского края.

Владимир М. считался опытным туристом, именно он руководил группой. Путешественники заранее надлежащим образом зарегистрировали свой поход в горы. Прогнозов касательно схода лавин не поступало. Тела погибших, а также двух пострадавших вертолетом доставили в Иркутск.

После схода лавины двое выживших раскопали в снегу труп своего товарища, сообщал ФАН.

туристы смерть лавина
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