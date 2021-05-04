Корпорация Intel увеличит траты на производство полупроводников в США

Вашингтон, 4 мая. Американская корпорация Intel увеличит расходы на производство полупроводников в США. Об этом в интервью CBS рассказал гендиректор Intel Пэт Гелсингер.

Глобальный дефицит микросхем обусловлен тем, что 75% мирового производства полупроводников находится в Азии, считает руководитель компании. Он напомнил, что четверть века назад в США выпускали 37% мирового объема полупроводников, но сейчас этот показатель сократился до 12%. По мнению топ-менеджера, потребуется «пара лет», прежде чем производство сможет догнать спрос на чипы.

Гелсингер добавил, что компания изменит свою стратегию и начнет выделять меньше средств на обратный выкуп акций. По его словам, финансирование научных исследований и разработок, наоборот, увеличится.

Немецкий автоконцерн Volkswagen ранее сообщил о намерении начать разработку собственных высокопроизводительных чипов для машин. До этого компания вынужденно сократила производства из-за нехватки микросхем.