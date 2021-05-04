Участники программы Британии по ослаблению РФ начали открыто поддерживать «Медузу»



Международное издание Bellingcat, участник финансируемой МИД Великобритании секретной программы по «ослаблению России», объявило о сборе пожертвований для «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Это дает основания полагать, что новый юридический статус «Медузы» может быть использован зарубежными антироссийскими агентами влияния для открытого сотрудничества и финансирования.



СМИ получило статус иностранного агента в России 23 апреля. Это спровоцировало определенные издержки в виде потери изданием рекламодателей, а вместе с ними возможность заработка в привычном формате. Чтобы сохранить бизнес, «Медуза» закрыла офисы в Москве и Риге и перестала сотрудничать с внештатными авторами. Постоянным сотрудникам сократили заработные платы на 30-50%.



Эти обстоятельства побудили издание начать краудфандинговую кампанию. СМИ обратилось к читателям с просьбой оказывать поддержку проекту одноразовыми или регулярными донатами, в том числе через криптовалютные кошельки. Таким образом, «Медуза» за один день краудфандинга собрала более 3 миллионов рублей только «анонимными деньгами». По состоянию на 4 апреля эта сумма достигла 9 миллионов рублей, или почти 50% от ежемесячной выручки. Число «белых» пожертвований до публикации отчета на сайте Минюста при этом остается неизвестным.



Организованный руководством «Медузы» сбор средств на дальнейшее существование, очевидно, принес определенную выгоду. Несмотря на это, издание решили поддержать на Западе. Например, на официальной странице Belingcat было размещено сообщение о сборе пожертвований для латвийских коллег.

Prt Scr twitter.com / @bellingcat

«Мы работаем над обработкой пожертвований, чтобы помочь «Медузе» получить максимальную прибыль. Вместо того, чтобы подписываться на веб-семинар напрямую через нашу платежную платформу, отправьте пожертвование в размере 200 евро или долларов США «Медузе» напрямую. Отправьте нам квитанцию, и мы отправим вам информацию о вебинаре», — пишет Bellingcat.

Участники программы по «ослаблению России» раскрывают карты

Из размещенного в Twitter Bellingcat сообщения видно, что издание предлагает своей аудитории отказаться от подписки стоимостью в 200 евро/долларов на свой веб-семинар. Вместо этого читателям рекомендуют отправить аналогичную сумму на нужды «Медузы», якобы несущую издержки из-за своего нового статуса в России.



«Медуза» — оппозиционное издание, активно критикующее российское правительство. СМИ неоднократно подозревали в работе на зарубежные НКО, которые, в свою очередь, реализовывали интересы западных правительств в информационной среде.



Руководство Bellingcat, вероятно, могло воспользоваться ситуацией со статусом иноагента «Медузы». В российских юридических реалиях такой статус позволяет изданию получать иностранное финансирование с единственным условием — ежеквартально компания должна предоставлять Минюсту отчеты о целевых расходах собранных пожертвований.

Федеральное агентство новостей /

В то же время объявленный в Twitter сбор пожертвований стал очередным подтверждением целенаправленной работы «Медузы» против интересов России и ее граждан. Ранее ФАН рассказывал, что МИД Британии на секретной основе финансирует СМИ с целью ослабления РФ. Соответствующие выводы были сделаны на основе слитых хакерами материалов, в которых указывается, что благотворительные фонды Thomson Reuters и BBC Media Action участвуют в тайной информационной войне против российского государства.



Проекты британского дипломатического ведомства осуществлялись под прикрытием и в партнерстве с «независимыми» медиа, в том числе Bellingcat, «Медузой» и «Медиазоной». Эта информация была озвучена на уровне МИД РФ Марией Захаровой. 25 февраля 2021 года она заявила, что Москва ждет от Лондона официального ответа по поводу утекших в открытый доступ документов.



До сих пор реакции со стороны британского дипведомства не последовало. Это может выступать в качестве подтверждения тому, что целая группа СМИ занимается обслуживанием интересов Лондона, один из которых заключается в дискредитации России. То же самое можно сказать об организованном Bellingcat открытом сборе пожертвований для «Медузы». Внесение последней в реестр иностранных агентов позволяет изданию не скрывать наличие связей с западными государствами, а значит, и работать в своеобразном антироссийском тандеме.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.