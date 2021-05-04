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Губернатор Флориды отменил все карантинные ограничения из-за COVID-19

Весь мир
Губернатор Флориды отменил все карантинные ограничения из-за COVID-19
wikipedia.org  /  Vincent Escudero / CC BY 2.0

Санкт-Петербург, 4 мая. Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис подписал указ, который отменяет все ограничения, введенные из-за COVID-19. Документ также запрещает местным органам власти приостанавливать работу производств. Об этом сообщает USA Today.

Указ об отмене ограничений в штате вступит в силу 1 июля. Десантис объявил, что его решение «минимизирует негативные последствия пандемии». Губернатор также запретил требовать у местных жителей сертификаты о получении вакцины от COVID-19 и отказывать детям в очном обучении.

«За последний год мы стали свидетелями некоторых злоупотреблений. Мы хотим убедиться, что остановим это», — сказал губернатор во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Губернатор Флориды отменил карантинные ограничения из-за COVID-19
wikipedia.org  / Federal Government of the United States of America / public domain.

Заявления губернатора прозвучало на фоне того, что во Флориде зарегистрировали 2,2 млн. заразившихся COVID-19, 35,2 тыс. умерли. По данным Bloomberg, одну дозу вакцины получили около 42,3% жителей штата. Флорида находится на пятом месте по выявлению заболеваемости коронавирусной инфекцией в США — сейчас в штате регистрируется около 3000 новых случаев COVID-19.

Десантис — республиканец и активный сторонник экс-президента США Дональда Трампа. 20 апреля он подписал законопроект, которым предоставляется иммунитет в случае убийства протестующих (при определенных условиях). К примеру, он разрешает предпринимателям стрелять при любых признаках мародерства в отношении своего имущества, а также снимает ответственность за наезд на протестующих в случае, если они перекрыли дорогу.

Американские штаты постепенно отменяют коронавирусные ограничения. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что планирует открыть все предприятия к 1 июля. Ранее масочные режимы отменили такие штаты как Миссисипи, Вайоминг, Мэриленд и Техас.

флорида ограничения десантис
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