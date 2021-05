Губернатор Флориды отменил все карантинные ограничения из-за COVID-19

Санкт-Петербург, 4 мая. Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис подписал указ, который отменяет все ограничения, введенные из-за COVID-19. Документ также запрещает местным органам власти приостанавливать работу производств. Об этом сообщает USA Today.

Указ об отмене ограничений в штате вступит в силу 1 июля. Десантис объявил, что его решение «минимизирует негативные последствия пандемии». Губернатор также запретил требовать у местных жителей сертификаты о получении вакцины от COVID-19 и отказывать детям в очном обучении.

Заявления губернатора прозвучало на фоне того, что во Флориде зарегистрировали 2,2 млн. заразившихся COVID-19, 35,2 тыс. умерли. По данным Bloomberg, одну дозу вакцины получили около 42,3% жителей штата. Флорида находится на пятом месте по выявлению заболеваемости коронавирусной инфекцией в США — сейчас в штате регистрируется около 3000 новых случаев COVID-19.

Десантис — республиканец и активный сторонник экс-президента США Дональда Трампа. 20 апреля он подписал законопроект, которым предоставляется иммунитет в случае убийства протестующих (при определенных условиях). К примеру, он разрешает предпринимателям стрелять при любых признаках мародерства в отношении своего имущества, а также снимает ответственность за наезд на протестующих в случае, если они перекрыли дорогу.

Gov. Ron DeSantis signed an ominous bill that seeks to essentially criminalize protest in the state of Florida, clearly targeting protests under the banner of Black Lives Matter. https://t.co/MfIn6F1yxv