Озвучены предсказания афонских старцев о будущем России и ее жителей

Карье, 4 мая. Монахи из афонских монастырей неоднократно говорили о будущем России. Большинство предсказаний старцев благоприятны для РФ и ее жителей.

Афонскими старцами называют монахов старше 70 лет, живущих в православных монастырях на горе Афон в Греции. К словам этих монахов всегда прислушивались особо, считая их способными видеть будущее. Сами старцы это отрицают, объясняя мудрость способностью воспринимать реальность без иллюзий, присущих обычному человеку.

Несмотря на это, отдельные старцы озвучивали предсказания будущего России и остального мира. Так, схиархимандрит Стефан Карульский, ушедший из жизни в 2001 году, предрекал масштабные наводнения в XXI веке. Водная стихия, по словам старца, может уничтожить многие страны, в том числе США, а оплотом для желающих спастись станут Россия и Сербия.

Этот же старец рекомендовал россиянам беречь жилье, чтобы подготовиться к массовому притоку беженцев. Наименее благоприятное будущее в условиях нового потопа ждет Соединенные Штаты, которые, по мнению Стефана, могут вообще исчезнуть с карты.

Преподобный старец Аристоклий, родившийся в России, не только предсказал революцию 1917 года, но и высказался о более далеком будущем. По его словам, новая светлая для страны эпоха начнется с того, что от России «все отвернутся», но вскоре после этого страна вновь восстанет и станет «светом для мира». Главной опасностью далекого будущего Аристоклий называл Китай, и это может трактоваться как предупреждение о пандемии, пишет piterburger.ru.