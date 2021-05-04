Ростовчанам предложили украсить свои автомобили снимками родственников-фронтовиков

Ростов-на-Дону, 4 мая. В связи с коронавирусными ограничениями, которые до сих пор не сняты в Ростовской области, легендарное шествие «Бессмертного полка» переносится в новый формат.

Как стало известно ФАН, представители Центрального штаба движения «Бессмертный полк» посоветовали ростовчанам разместить фото родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне на своих автомобилях, сопроводив фотографию кратким жизнеописанием.

Однако у региональных координаторов всероссийского движения своя позиция.

«Мы не собираемся забывать наши традиции, поэтому несмотря ни на что, с портретами в руках мы придем Вечному Огню и принесем туда цветы, как символ нашей памяти. Совершить такой поступок. нам никто не запретит», − поделился своей позицией руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк» Андрей Кудряков.

Многие ростовчане расценили это сообщение как призыв к действию и собираются также поддержать и акцию у Вечного Огня.

Ранее ФАН сообщал, что Парад победы 9 мая в Донской столице пройдет с небывалым размахом.