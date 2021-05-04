В Медиагруппе «Патриот» сняли музыкальный клип о журналистах

В Медиагруппе «Патриот» сняли музыкальный клип о важности профессии журналиста. В съемках приняли участие детский коллектив «Фонтанчик», Ярослава и Олег Сердобольские: Ярослава написала музыку, а Олег Сердобольский — текст песни.

«Мы показываем, что журналистика охватывает огромное количество профессий, а мы окружены новостями денно и нощно. А журналисты — это такие гибкие люди, которые способны вникнуть в любую профессию, с чем бы она не была связана. Журналисты являются огромной частью нашего общества», — рассказала о замысле клипа дочь Олега Сердобольского Ярослава.

Клип презентуют 15 мая. В этот день у Олега Сердобольского день рождения. Он единственный ныне живущий журналист, который проработал как действующий корреспондент в двух веках. Старейший сотрудник Ленинградского-Петербургского ТАСС, обладатель многочисленных премий в области журналистики, Олег также пишет рассказы и стихи для детей. Некоторые из них включены в школьную программу. Ко дню его рождения его дочь Ярослава Сердобольская решила сделать подарок и записать видеоклип о профессии журналиста.