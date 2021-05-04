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«Королева шашек»: Тансыккужина о победе, российской символике и политике в спорте

  /   Обновлено: 04 мая 2021 17:54
Общество
«Королева шашек»: Тансыккужина о победе, российской символике и политике в спорте
ТАСС  /  LESZEK SZYMANSKI / EPA

 

Россиянка Тамара Тансыккужина стала «королевой шашек»: она одержала блистательную победу на чемпионате мира по этому виду спорта. Несмотря на разгоревшийся скандал вокруг ЧМ, в эксклюзивном интервью ФАН семикратная чемпионка рассказала о своей победе, запрете на российскую символику и политике в спорте.

Во время четвертой партии матча между Наталией Садовской и Тамарой Тансыккужиной со стола игроков была убрана российская символика: табличка с изображением флага РФ, а потом и сам флажок-триколор. Позднее это объяснили тем, что по распоряжению президента WADA (Всемирного антидопингового агентства) любое упоминание нашей страны чревато неприятными последствиями.  

 — Тамара Михайловна вы знали, что с российской символикой выступать нельзя? Вы были готовы, что символику снимут?

— Этот вопрос оговаривался немного заранее, были дискуссии на эту тему. Когда я уже начала играть матч, я думала, что этот вопрос урегулирован. Конечно, я не была готова, что во время матча уберут российскую символику. Такое сложно было представить. Если бы это было как-то заранее оговорено, мы бы заранее начинали [играть] в других условиях.

«Королева шашек»: Тансыккужина о победе, российской символике и политике в спорте
Pr Scr youtube.com  / Warcaby

Символика была запрещена, но как вы расцениваете ее снятие во время игры? Намеревались ли организаторы таким образом сбить вас с толку?

— Может быть, у них и были такие планы, не знаю. Мне сложно объективно судить, у меня нет возможности прочитать их мысли. В любом случае дело закончилось победой, значит, все, что произошло, сыграло нам на руку.

— Какое значение для вас и для спортсменов в целом имеет выступление под российским флагом и в сопровождении гимна родной страны?

— Это же вдохновение, понимаете. Ты играешь не ради себя, не ради денег, а играешь за идею. Ощущать принадлежность к своей стране — это большое, великое чувство.

— Вы спокойно играли три дня под флагом своей страны, но во время четвертой партии неожиданно символика была убрана. Что вы почувствовали в этот момент?

— У меня была череда каких-то эмоций. Они сменяли друг друга очень быстро. В течение нескольких секунд все это происходило. Потом, когда я играла, я постоянно к этой мысли возвращалась. Это было по-другому, другое мироощущение совсем. Потом я пересмотрела видео, я сама увидела, что у меня было: это и недоумение, и удивление, и шок. Видимо, заломило даже руки от досады. Это сложно проконтролировать, это секунды. На видео все было запечатлено.

Своими эмоциями Тамара Тансыккужина поделилась в эфире программы «60 минут». 

— В четвертом туре после снятия российской символики одержать победу вам не удалось, итогом стал счет 32:16 в пользу Натальи Садовска. Как в дальнейшем это отразилось на игре?

— Ситуация полностью изменилась. Я же проиграла. Стала довольно прилично отставать. После этого нужно было сразу вносить коррективы. Какие-то мысли о победе были, надо было действительно активизировать свою игру. Хорошо, что удалось отыграться сразу. Если бы я сразу не отыгралась, это превратилось бы в долгую, тягучую борьбу с непонятными перспективами. Я же вижу, у меня количество партий уменьшается, а разрыв сохраняется. Определенные были сомнения, что удастся, и нервозность была. Где-то интуитивно стала хуже чувствовать игру, но в последнюю партию удалось отыграть это отставание.  

— Как вы относитесь к запрету российской символики на соревнованиях в целом?

— Честно говоря, я думала, на нас не будет это распространяться. Может быть, будет какой-то здравый смысл. Я не ожидала, что так будет.

— Как вы относитесь к политике в спорте? Допустимо ли, чтобы внешнеполитические отношения влияли на спорт? Или спорт должен быть вне политики?

— Совсем этого избежать сложно, наверное. Но я считаю, что самое лучшее, что может спортсмен, — это своим профессионализмом расставить все точки над «i».

«Королева шашек»: Тансыккужина о победе, российской символике и политике в спорте
Prt Scr instagram.com  / @tamaratansykkuzhina

— Чтобы вы посоветовали российским спортсменам, которым только предстоит выступать за свою страну без государственных символов?

— Ощущение радости, которое наступает после победы, оно все равно перекрывает, поэтому надо понимать, что, конечно, без символики сложнее выступать, но достигнутая победа того стоит. Поэтому удачи всем!

— Вы стали обладательницей титула «королева шашек», чемпионом мира в этом виде спорта. Куда двигаться дальше? Есть ли к чему стремиться по достижении такого результата? Какие у вас планы на будущее?

— Пока я хочу немножко отдохнуть, пожить с семьей. Это событие должно занять свое место в моей жизни, его нужно прожить и проработать. Но я остаюсь в спорте, я постоянно занимаюсь с ребятами, консультирую. Это никуда не уйдет из моей жизни, все будет так же, как обычно.

Федерация шашек России возмущена инцидентом с триколором на чемпионате мира в Польше. Ранее вице-президент ФШР Олег Дашков заявил, что случившееся во время матча просто возмутительно. Поляки уже извинились перед чемпионкой за отобранный флаг.

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