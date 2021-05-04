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Актриса Лариса Голубкина попала в больницу

Общество
Актриса Лариса Голубкина попала в больницу
ТАСС  /  Сергей Бобылев

Москва, 4 мая. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила ФАН, что сейчас находится в больнице. Всю пандемию актриса соблюдала карантин.

«Я сейчас в больницу лежу, у меня затянулось все, сначала этот коронавирус, а потом я ногу ломала…», — сказала актриса ФАН.

Напомним, в декабре прошлого года Лариса Голубкина была госпитализирована с переломом шейки бедра. Известно, что артистка получила травму в результате падения на репетиции в Театре Российской армии.

В прошлом году Лариса Голубкина отметила 80-летний юбилей.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН Лариса Голубкина рассказала, что даже в ограничениях, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, есть свои положительные стороны.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Широкую известностью ей принесла роль Шурочки Азаровой в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», также она снималась в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение» и других.

Десять лет Лариса Голубкина была замужем за актером Андреем Мироновым — до самой его смерти в 1987 году. У Голубкиной есть дочь — актриса Мария Голубкина — от режиссера и литератора Николая Щербинского-Арсеньева.

Как ранее сообщал ФАН, дочь Ларисы Голубкиной Мария удивила поклонников фотографией, сделанной в больничной палате. Снимок она разместила в Instagram. На фотографии знаменитость лежит на койке в роддоме, а рядом с ней — запеленатый малыш. Скрывать лицо новорожденного артистка не стала. Наиболее внимательные интернет-пользователи отметили, что показанная Голубкиной фотография — это розыгрыш.

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