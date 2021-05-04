Москва, 4 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил участников десятой юбилейной Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили СМИ.

По словам главы государства, Россия заслуженно входит в число передовых хоккейных стран, а сама по себе Ночная хоккейная лига способствует развитию спортивного движения.

Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация подарила мировому сообществу множество легендарных игроков и тренеров, которыми гордится вся страна.

Как стало известно ранее, хоккеисты российской сборной сыграют против сборной Белоруссии в 1/4 финала ЮЧМ-2021.