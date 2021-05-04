Звезда «Игры престолов» Софи Тернер поделилась редкими архивными фото со свадьбы

Лос-Анджелес, 4 мая. Актриса Софи Тернер в своем Instagram-аккаунте поздравила супруга, музыканта Джо Джонаса с годовщиной свадьбы и показала ранее неопубликованные снимки с торжества.

Пока все бурно обсуждали финальный сезон сериала «Игра престолов» одна из его главных звезд Софи Тернер сыграла тайную свадьбу с Джо Джонасом. С церемонии бракосочетания прошло уже два года, однако некоторые из снимков актриса показала только сейчас.

На своей странице в Instagram 25-летняя Софи Тернер показала фото из семейного архива, сделанные в особый день в Лас-Вегасе. На одном из кадров запечатлен страстный поцелуй жениха и невесты. На других фото пара по полной развлекается в компании близких друзей. Влюбленные отжигают на танцполе, отдыхают в бассейне и просто наслаждаются моментом.

«Счастливой годовщины с момента нашей свадьбы в Лас-Вегасе этому мужчине», — с юмором подписала снимки звезда «Игры престолов».

Супруг Софи Тернер не остался в стороне и поздравил ее с годовщиной свадьбы в комментариях. Поклонники отметили, что даже на свадьбе безбашенная парочка осталась верна себе. Судя по кадрам, влюбленные закатили шумную вечеринку, на которой попробовали себя в качестве диджеев и даже устроили прыжки в бассейн.

Фанаты «Игры престолов» с нетерпением ждут приквела сериала. Недавно канал HBO сообщил радостную новость – многосерийный приквел под названием «Дом дракона» официально запущен в производство.