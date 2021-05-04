Стариков: Зеленский может прилететь в Москву лишь для подписания «капитуляции»

Санкт-Петербург, 4 мая. Украинский лидер может посетить РФ лишь для подписания «капитуляции», считает член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков.

Различные эксперты рассмотрели украинский кризис в рамках пресс-конференции под названием «Донбасс и Украина — почему «минский формат» нужен Украине», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. Стариков во время мероприятия оценил вероятность того, что украинский президент Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Киева в отношении России и граждан Донбасса не изменится вне зависимости от того, кто будет занимать кресло главы государства, уверен политический и общественный деятель. Он указал на парадоксальный факт, суть которого заключается в том, что украинские власти заявляют, что страна якобы «воюет» с РФ, однако дипломатические отношения между государствами не разорваны, а реальная война не была объявлена Киевом. Стариков порассуждал также на тему возможного диалога между Зеленским и Путиным в ходе гипотетической встречи.

«Украина напрямую теперь отказывается говорить с Донбассом. Поэтому Зеленскому нужна встреча с Путиным, чтобы втянуть Россию в этот конфликт хотя бы словесно. Поскольку нет точности и ясности, о чем говорить — встреча бессмысленна. Но пока государства не разорвали дипломатические отношения, они могут обсуждать проблемы», — объяснил Стариков.

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Российская сторона может задать множество вопросов Зеленскому, однако он не полетит в Москву, так как для него это неприемлемо, уверен спикер. Он уточнил, что президент Украины высказывает странные предложения о встрече с главой РФ в других странах, к примеру, в Ватикане.

«Представляете, вы своим гражданам говорите, что уже семь лет воюете с Россией, и в этой ситуации президент Украины летит в Москву. Он может лететь туда только с одной целью в этом случае — подписывать капитуляцию», — констатировал политический и общественный деятель.

Ранее координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин рассказал, при каких условиях возможна встреча украинского лидера Владимира Зеленского и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.