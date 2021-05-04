РЭО проведет первый в России онлайн-хакатон на тему обращения с отходами

Москва, 4 мая. Российский экологический оператор 21–25 мая проведет первый в РФ онлайн-хакатон в сфере обращения с отходами.

Лучшие решения, озвученные в рамках форума, представят вице-премьеру Виктории Абрамченко. Участникам хакатона предстоит решить задачу по созданию программы, которая построит и визуализирует 3D-модель полигона на основании съемки с беспилотного летательного аппарата.

Для РЭО это первый опыт проведения подобного мероприятия, заявил глава предприятия Денис Буцаев, которого цитирует сайт 360 tv.ru. Оно призвано поддержать талантливых IT-специалистов и найти лучшие решения вопросов, связанных с переработкой отходов.

Россиян ранее предупредили о двойном штрафе за выброс мусора мимо контейнера. Речь идет как об окурках, так и о более крупных по размеру отходах. При первом нарушении сумма штрафа составляет до 2 тыс. рублей. При повторном — сумма может увеличиться вдвое.