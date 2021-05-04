Власти Турции ужесточили действующий локдаун из-за обострения ситуации с коронавирусом. По информации МВД страны, новые ограничения вступают в силу с 7 мая. Уже с этой пятницы в магазинах разрешена продажа исключительно основных продуктов питания, средств гигиены и кормов для животных. До 17 мая из дома можно выходить только за необходимыми покупками и ради получения срочной медицинской помощи. Для поездок между городами требуется официальное разрешение. Обучение школьников проходит в онлайн-режиме. С начала пандемии в Турции выявлено почти 5 млн инфицированных, коронавирус унес жизни 41 тысячи граждан страны. На фоне пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией.

Строительство «Северного потока — 2» возобновят в конце мая

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Иск немецких экологов приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства на строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако работы могут возобновить в конце мая. Об этом заявила пресс-служба регулятора.

«С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока — 2» в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», — заявили в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства.

Экологическая организация Nabu заявляет, что «Северный поток — 2» якобы «разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей». Мнение организации подозрительно созвучно позиции Соединенных Штатов. Вашингтон под угрозой санкций навязывает Европе свой неоправданно дорогой сжиженный природный газ и пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.