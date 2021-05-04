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Минимум 13 человек погибли в очередной атаке боевиков на северо-востоке Нигерии

Весь мир
Минимум 13 человек погибли в очередной атаке боевиков на северо-востоке Нигерии
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 4 апреля. Очередное нападение боевиков на северо-востоке Нигерии унесло жизни минимум 13 человек. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на свои источники.

Боевики на мотоциклах ворвались в общину Аджири в муниципальном районе Мафа штата Борно утром в воскресенье, 2 мая. Бандиты убили командующего местными силами безопасности и шестерых военнослужащих.

Кроме того, жертвами атаки стали минимум шесть гражданских. Население общины подверглось грабежам, а затем члены группировки подожгли девять жилых домов.

В официальном заявлении армии Нигерии говорится об успешном отражении атаки боевиков. Также в нем значительно занижено число погибших.

Разгул вооруженных формирований в северо-восточной части страны остается наиболее острой проблемой и угрозой последних месяцев. Всего за несколько недель боевики убили десятки солдат и гражданских. Нигерийцы вынуждены покидать свои дома.

В Нигерии также действуют бандиты фулани, от которых страдает мирное население. Только в середине апреля они атаковали деревню Веренг в центре республики. Погибли минимум шесть человек и еще двое получили ранения.

боевики нигерия
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