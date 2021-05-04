Стоимость услуг курорта Роза Хутор вызвала вопросы у ФАС

Сочи, 4 мая. Горнолыжный курорт Роза Хутор получил предостережение Федеральной антимонопольной службы после жалоб отдыхающих на резкий рост цен.

Общероссийский народный фронт в конце апреля начал получать жалобы от туристов на необоснованный рост стоимости услуг в Роза Хутор. После этого общественники направили обращение в УФАС по Краснодарскому краю.

«Мы получили предостережение ФАС и действуем в полном соответствии с рекомендациями антимонопольной службы и действующим законодательством», — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы горнолыжного курорта Татьяна Онготоева.

Она добавила, что динамическое ценообразование — распространенная практика в туристическом бизнесе. По ее словам, в этом сезоне спрос на услуги Роза Хутор был достаточно высоким, а погодные условия позволяли открывать зону катания, сравнимую с той, что была доступна в зимний сезон.

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Сочи ранее резко выросла. Из-за этого арендаторы вынуждены переезжать в другие города Краснодарского края или даже вовсе менять регион проживания. Подробнее о ситуации с арендой недвижимость в Сочи читайте в материале ФАН.