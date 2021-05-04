Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 16:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:24
Политика
Украинцев разозлил визит Зеленского в Польшу
16:24
Армия
Эксперты NI рассказали, почему российский «Охотник» заставит США «держать ухо востро»
16:23
Происшествия
Водитель иномарки сбил велосипедиста в центре Вологды и сбежал
16:23
Экономика
Стоимость Dogecoin установила очередной рекорд
16:22
Общество
В Союзе садоводов России объяснили штрафы за сорняки борьбой с пожарами
16:22
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала, как собиралась на ММКФ в разгар перестройки
16:20
Политика
Минздрав Украины подтвердил отказ Киева от российской вакцины «Спутник V»
16:19
Происшествия
Неизвестный угнал мотоцикл за 80 тыс. рублей у мигранта-курьера в Петербурге
16:18
Общество
Достоинство победителя: Роман Носиков о подвиге генерала Берзарина и милости к падшим
16:17
Происшествия
Жительница Петербурга «не удержалась» во время поста и выпила уксус
16:16
Спорт
Путин поздравил участников десятой юбилейной Ночной хоккейной лиги
16:13
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер поделилась редкими архивными фото со свадьбы
16:12
Политика
Стариков: Зеленский может прилететь в Москву лишь для подписания «капитуляции»
16:11
Общество
Жильцы мордовской пятиэтажки каждый ливень вынуждены терпеть «водопад» в подъезде
16:11
Общество
РЭО проведет первый в России онлайн-хакатон на тему обращения с отходами
16:11
Весь мир
Минимум 13 человек погибли в очередной атаке боевиков на северо-востоке Нигерии
16:06
Экономика
Стоимость услуг курорта Роза Хутор вызвала вопросы у ФАС
16:06
Общество
Супруги из Тюмени проехали 250 км ради спасения енота от чучельников
16:06
Политика
Кандидат в мэры Нью-Йорка рассказал, что объединяет США и Россию
16:05
Происшествия
Пьяный житель Воронежа открыл стрельбу по школьникам
Все новости

Супруги из Тюмени проехали 250 км ради спасения енота от чучельников

Общество
Супруги из Тюмени проехали 250 км ради спасения енота от чучельников
pixabay.com

Тюмень, 4 мая. Найденный в лесу енот спасся от смерти благодаря усилиям хозяев приюта для животных.

Супружеская пара из Тюмени спасла енота, которого хотели продать производителям чучел, сообщает Ugra-news. Ради этого мужчина и женщина преодолели 250 километров до Тобольского района.

Местный житель нашел пушистого хищника в лесу и решил выставить его на продажу. При этом собаки гражданина нанесли еноту травмы — вероятно, в дальнейшем ему придется ампутировать хвост.

Тюменцы, которые являются основателями фонда помощи животным, опередили чучельников и выкупили питомца. Сейчас енот питается легкой едой, поскольку у него выбиты все зубы.

Камчатские спасатели помогли сбежавшему еноту Олегу вернуться к хозяйке, писал ФАН.

тюмень приют енот животное чучело хорошие новости россии
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 55328 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 52811 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 44336 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38163 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 28872 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Общество / Супруги из Тюмени проехали 250 км ради спасения енота от чучельников
Рейтинг@Mail.ru