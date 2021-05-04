Супруги из Тюмени проехали 250 км ради спасения енота от чучельников

Тюмень, 4 мая. Найденный в лесу енот спасся от смерти благодаря усилиям хозяев приюта для животных.

Супружеская пара из Тюмени спасла енота, которого хотели продать производителям чучел, сообщает Ugra-news. Ради этого мужчина и женщина преодолели 250 километров до Тобольского района.

Местный житель нашел пушистого хищника в лесу и решил выставить его на продажу. При этом собаки гражданина нанесли еноту травмы — вероятно, в дальнейшем ему придется ампутировать хвост.

Тюменцы, которые являются основателями фонда помощи животным, опередили чучельников и выкупили питомца. Сейчас енот питается легкой едой, поскольку у него выбиты все зубы.

Камчатские спасатели помогли сбежавшему еноту Олегу вернуться к хозяйке, писал ФАН.