Кандидат в мэры Нью-Йорка рассказал, что объединяет США и Россию

Нью-Йорк, 4 мая. Плохие дороги давно являются проблемной сферой мегаполиса, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко.

По словам Филипченко, который переехал из Томска в Америку более 10 лет назад, «дураки и плохие дороги» являются проблемой и в Соединенных Штатах, и в РФ.

«В Нью-Йорке кладут асфальт, а через два года сдирают и кладут новый. Это разбазаривание денег, бюджета. Это вызывает вопросы. Это говорит о том, что система полностью развалена в Нью-Йорке, в мэрии», — поделился с РИА Новости кандидат в мэры Нью-Йорка.

Ранее Филипченко рассказал, что его русский акцент в некоторых ситуациях является преимуществом. Он также добавил, что не стесняется своего акцента, а если во время разговора его кто-то не понимает, то он просто повторяет фразу.