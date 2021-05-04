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Кандидат в мэры Нью-Йорка рассказал, что объединяет США и Россию
wikipedia.org  /  Ester Inbar/Attribution

Нью-Йорк, 4 мая. Плохие дороги давно являются проблемной сферой мегаполиса, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко.

По словам Филипченко, который переехал из Томска в Америку более 10 лет назад, «дураки и плохие дороги» являются проблемой и в Соединенных Штатах, и в РФ.

«В Нью-Йорке кладут асфальт, а через два года сдирают и кладут новый. Это разбазаривание денег, бюджета. Это вызывает вопросы. Это говорит о том, что система полностью развалена в Нью-Йорке, в мэрии», — поделился с РИА Новости кандидат в мэры Нью-Йорка.

Ранее Филипченко рассказал, что его русский акцент в некоторых ситуациях является преимуществом. Он также добавил, что не стесняется своего акцента, а если во время разговора его кто-то не понимает, то он просто повторяет фразу.

выборы сша нью-йорк
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