Достоинство победителя: Роман Носиков о подвиге генерала Берзарина и милости к падшим

Что вы знаете о советской оккупации? Что приходит вам в голову, когда вы слышите два этих слова?

Словосочетание «советская оккупация» уже давно обрело в нашем сознании усредненный прибалтийский акцент и интонации претензии. Но чем ближе 9 Мая, тем больше чувствуется в этих словах и немецкого, и британского акцентов.

День Победы как раз приближается. Facebook и Twitter опять будут банить нас за красное знамя над Рейхстагом — якобы из-за «пропаганды насилия». А зарубежная пресса опять станет публиковать интервью с Энтони Бивером и бесконечно рассказывать на разные лады об ужасах расправ советских солдат над немецким населением, об изнасилованиях и мародерстве. Вот из чего в эти дни будет складываться информационная картина вокруг нас, нашей страны и истории.

Лишь немногие вспомнят что-то о полевых кухнях, из которых победители кормили побежденных на разрушенных улицах Третьего рейха, еще недавно намеревавшегося существовать тысячу лет. Но никто не скажет (никто даже не подумает, что такое можно сказать), что советская оккупация — это подвиг.

Очень странно звучит, не так ли? Непривычно. Но, тем не менее, это чистая правда.

Советская оккупация — это подвиг. Советская оккупация — это милосердие. Советская оккупация — это гуманизм. Советская оккупация — это свобода.

wikipedia.org / German Federal Archives

Хотите убедиться в этом лично? Тогда зайдите на сайт «Последний подвиг генерала Берзарина». Или возьмите детей и сходите на одноименную выставку, которая сейчас открыта в Центральном музее Вооруженных Сил. А еще лучше — пригласите эту выставку в свою школу. В ту самую, в которой учатся ваши дети.

Это возможно. Потому что проект задуман так, чтобы в работе выставки принимали участие школьники. Они могут пройти специальные курсы и стать экскурсоводами этой выставки. И смогут понести полученные знания дальше — в другие школы и другие музеи. В другие города. А может быть, и в другие страны. Когда-нибудь

О чем вы и ваши дети можете узнать из этой выставки?

О достоинстве победителя. Например, о том, что боевой генерал Красной армии Николай Эрастович Берзарин, назначенный первым комендантом Берлина, в первые же часы издал приказ для войск гарнизона №175, в котором потребовал от военнослужащих строгого соблюдения дисциплины, порядка и сохранения «человеческого достоинства победителя».

О милосердии. О том, что за время своего короткого правления германской столицей Берзарин и его люди — те самые люди, обладавшие достоинством победителя, — спасли около миллиона немецких детей. Как они организовывали питание и лечение берлинцев.

А еще — о труде. О милосердном, полном человеческого достоинства победителя труде. Когда восстанавливались коммуникации, ремонтировались берлинские дома, открывались госпитали. Организовывалась работа молочных кухонь.

waralbum.ru /

И о вере. О том, что советский генерал Берзарин, будучи верующим человеком, не только не стал препятствовать восстановлению закона Божьего в немецких школах, но и приветствовал это.

О благодарности. За то, что Берзарин был верующим, немецкие коммунисты целых 30 лет сопротивлялись идее присвоения ему звания почетного гражданина Берлина.

О памяти. О том, что, по воспоминаниям солдат, служивших под его началом, генерал очень любил людей.

О преемственности. Потому что Берзарин не одинок. Он — не случайная фигура в этой истории. Он наследует великой русской традиции милосердных воинов и полководцев, таких как Суворов, Ушаков, Нахимов.

А потом вы сможете понести это знание дальше — и в пространстве, и во времени. К другим людям, к другим странам, к другим поколениям. И пусть оно никогда не прекратится.

И да, в Вене тоже был советский комендант. Они везде были. По всей Европе. Люди, сохранившие человеческое достоинство победителей.