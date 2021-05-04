Пьяный житель Воронежа открыл стрельбу по школьникам

Воронеж, 4 мая. Подросток попал в больницу с ранением плеча после стрельбы во дворе дома. Полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел в микрорайоне Подгорное. Водитель припарковал автомобиль возле своего дома и начал стрелять по подросткам, которые шли мимо. Один из школьников получил ранение в плечо. Его госпитализировали. Подруга пострадавшего рассказала, что у 17-летнего приятеля плохое самочувствие, он испытал сильный стресс.

Местные жители отметили, что этот же злоумышленник стрелял по людям в прошлый День Победы. И теперь жители микрорайона опасаются выходить из дома в предстоящие праздники. После конфликта со стрельбой возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел ранее в Челябинске, сообщал ФАН. Нетрезвый житель города открыл огонь во дворе дома. Правоохранители разыскали стрелка и установили всех участников события.