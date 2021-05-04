Перевозка погибших в ДТП на Ставрополье детей велась без лицензии

Ставрополь, 4 мая. Прокуратура обнаружила нарушения при перевозке воспитанниц спортшколы, которые погибли в ДТП 30 апреля, сообщает сайт ведомства Волгоградской области.

Проверка показала, что у водителя при себе не было путевого листа и лицензии. О перевозке детей из Волгограда в Черкесск никто не сообщил в Госавтоинспекцию. Перед поездкой автобус не оборудовали опознавательным знаком «Дети», проблесковым маячком желтого цвета и устройством для ограничения скорости движения в пределах 60 километров в час.

Во время осмотра автобуса после ДТП специалисты выявили технические неисправности и условия, при которых эксплуатация транспортного средства невозможна. Так, задние сиденья не оборудовали заранее ремнями безопасности.

Авария, в которой погибли пять юных спортсменок, произошла 30 апреля возле хутора Ямки. Микроавтобус перевозил воспитанниц волгоградской спортшколы на соревнования в Черкесск. Суд отправил директора спортивной школы, в которой обучались погибшие в аварии воспитанницы детской баскетбольной команды, под домашний арест, сообщал ФАН.