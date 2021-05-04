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Эксперты выясняют причину автоматического отключения энергоблока Белоярской АЭС

Происшествия
Эксперты выясняют причину автоматического отключения энергоблока Белоярской АЭС
ru.wikipedia.org  /  Pavel Lysizin / CC-BY-SA 3.0

Екатеринбург, 4 мая. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС, оснащенный реактором на быстрых нейтронах, был внезапно отключен. Это было вызвано действием автоматической системы.

Специалисты сейчас разбираются, почему произошло автоматическое срабатывание отключения. Анализ параметров не выявил изменений и отклонений в показателях, связанных с безопасностью. Уровень радиационного фона также был в пределах допустимой нормы.

Третий энергоблок работает в штатном режиме. Оператор АЭС констатировал, что отключение произошло не в первый раз. Аналогичный инцидент зафиксирован в конце марта.

На Украине произошло отключение энергоблоков сразу на двух теплоэлектростанциях. Причинами стали шум в топке котла и повреждение автомата безопасности, сообщал ФАН.

аэс отключение реактор
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