Точную причину смерти дрессировщика Багдасарова назовут после экспертизы

Москва, 4 мая. Точную причину смерти дрессировщика Михаила Багдасарова будут устанавливать эксперты, сообщил ФАН сын покойного, артист цирка Артур Багдасаров.

По предварительным данным, Багдасаров-старший скончался от последствий коронавирусной инфекции. Однако родные артиста пока доподлинно не знают, что именно привело к его смерти.

«Причину нам точно не говорят, официального какого-то заключения [пока нет]. Патологоанатомы будут этим заниматься сегодня, либо завтра», — сказал Багдасаров-младший корреспонденту ФАН.

О смерти дрессировщика стало известно 4 мая из сообщения пресс-службы Росгосцирка. Михаилу Багдасарову было 75 лет. Дети артиста Артур и Карина, как и их отец, дрессируют диких зверей.