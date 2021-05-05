Верховная рада Украины в конце апреля во втором чтении приняла законопроект об упрощении продажи земли частным лицам. В том числе речь идет о свободном доступе к земельным сделкам для иностранных граждан. Фактически новый закон предусматривает снятие земельного моратория, который действовал на Украине с 2002 года и был последний раз продлен в 2016 году. Ряд украинских экспертов прямо заявляют, что отмена моратория может превратить страну в «сеть латифундий», а то и попросту «убьет агарный потенциал» государства.

Отрицательный аграрный потенциал

Начать здесь стоит с этого самого «аграрного потенциала», о котором, в частности, заявил сегодня руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Дело в том, что это какой-то очень отрицательный потенциал. Доходы от сельского хозяйства падают на Украине примерно с 2011 года, когда эта страна присоединилась к ВТО. По условиям вступления, государству было запрещено дотировать в экспорт сельхозпродукции. В конкретных цифрах, например, можно сказать, что «в 2015 году Украина без учета Крыма, Севастополя и зоны АТО собрала на 5,8% зерновых меньше, чем в 2014 году, сахарной свеклы — на 34,3%, картофеля — на 12%. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под урожай 2015 г. составила 26,7 млн га, что на 540 тыс. га меньше по сравнению с 2014 годом». Если говорить о совсем недавнем прошлом, то в 2020 году по сравнению с 2019 годом спад сельскохозяйственного производства страны составил 11,5%. При этом на аграрный комплекс там приходится 37% ВВП страны. Да, Украина — это аграрное государство, только с агрокомплексом там большие проблемы, которые начались даже до Майдана. А после перехода к «незалежности» все стало еще «веселее».

Сам по себе мораторий, суть которого — в усложнении покупки земли как состоятельными и «непростыми» гражданами Украины у государства и крестьян, так и иностранными гражданами, по мнению многих экспертов, сдерживал темпы падения доходов от сельскохозяйственного производства. Но не мог это падение остановить.

Больше того, очевидным уже для всех стал тот факт, что после 2014 года экономика Украины в целом пошла вразнос. И для поддержания хотя бы минимальной экономической активности в стране понадобились кредиты. Кредиты от МВФ.

Международный валютный фонд — очень непростая организация, которая дает деньги в долг не только под экономические, но и политические требования. Например, МВФ для получения очередного кредитного транша в 2017 году потребовал от Украины проведения пенсионной реформы, ранее, в 2015 году, — изменений в финансовой системе государства.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Земля, воля и МВФ

Практически с самого начала сотрудничества Украины с фондом со стороны МВФ было озвучено требование земельной реформы, а именно — снятия моратория на продажу земли. Если максимально упрощать, то кредиторы МВФ требовали, чтобы иностранные граждане могли покупать украинскую землю без отдельного согласования таких сделок с правительством страны, как это обозначено в условиях моратория.

Правда, здесь многие украинские политики решили пойти на принцип, и данное требование МВФ неоднократно откладывалось. Потому что даже самые «незалежные» депутаты Рады понимали, что безудержная и непосредственная скупка иностранцами украинских сельскохозяйственных территорий — это не только удар по и без того нестабильной национальной экономике, но еще и в символическом смысле буквальная распродажа страны и ее территориального суверенитета. В итоге в 2017 году МВФ отступил, и решение по мораторию было перенесено на «когда-нибудь в обозримом будущем».

Но тут на президентских выборах 20 мая 2019 года победил нынешний глава Украины Владимир Зеленский. Он уже 11 октября того же года поручил правительству разработать законопроект об отмене земельного моратория. И параллельно обратился к Раде, чтобы этот закон был принят. Рада таким инициативам откровенно не обрадовалась. Например, депутат Верховной рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко тогда заявил:

«Сюда зайдут покупатели с колоссальными суммами денег и скупят земли. Из-за этого 30% украинцев, а именно столько проживает в сельской местности, будут обречены на нищету».

Самое интересное здесь, что в рамках своей избирательной кампании Зеленский позиционировал себя как защитник национальных интересов Украины, в том числе и от «неправомочных требований МВФ». Однако кампания закончилась — концепция кардинально поменялась.

Украина «готовится к земле»

А дальше начался натуральный политический детектив с местным колоритом. Первый закон о земельной реформе был принят Верховной радой 31 марта 2020 года. При этом на обсуждении проекта присутствовал лично украинский президент Зеленский. Настолько спорной и неоднозначной была ситуация! Более того, в процессе обсуждения закона по стране прокатилась волна протестов аграриев. И в итоге в финальную версию закона были внесены существенные поправки.

Во-первых, изначально предполагалось, что в одних частных руках можно будет сосредоточить до 200 тыс. га земли. После протестов возможные площади сократились до 100 га. Во-вторых, уже тогда речь шла о свободном доступе к земельным сделкам иностранцев. Но это вызвало еще более ожесточенные споры, поэтому пункт об иностранцах убрали. В-третьих, сам запуск земельного рынка отсрочили до июня 2021 года. При этом существенно ограничив по времени и оформлению сделки по землям, принадлежащим государству. А это 25,1% всех сельхозугодий страны или 10,4 миллиона гектаров.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Более или менее удалось успокоить и оппозиционеров в Раде, и протестующих аграриев. Одновременно с этим — доложить МВФ, что «процесс инициирован». А доложить было необходимо, поскольку за эти уступки МВФ предлагал кредитный транш в 8 млрд долларов.

«Никогда такого не было, и вот опять…»

Однако, как показала практика, дожидаться лета 2021 года в команде Зеленского никто не собирался. И в итоге процесс «доработки» земельного законодательства стартовал практически сразу после принятия закона в марте 2020 года.

В итоге уже сейчас, весной 2021 года, оказалось, что доступ иностранцам к земельному рынку Украины будет не просто открыт, но еще и упрощен. А с 2024 года украинскую землю смогут покупать юридические лица — уже не по 100, а по 10 000 гектаров в одни руки. Есть мнение, что это далеко не последние законодательные новшества, которые в итоге приведут именно к изначальному проекту земельной реформы на Украине, которую с самого начала своего президентства и продвигал Зеленский. Реформой, которая сводится к очень простому тезису, — «покупайте все, на сколько хватит денег».

А что самое смешное — все это происходит под бесконечные громкие заявления о том, что «Россия отняла территории Украины», о территориальной целостности страны и прочем государственном суверенитете и независимости. На деле же оказывается, что Майдан стоял за фактическую распродажу территорий Украины. А поскольку государство — это не только земля, но и люди, стоит упомянуть, что, по оценкам экспертов, после доступа иностранцев к украинскому земельному рынку «лишними» и нищими людьми могут оказаться от 3,5 до 5 млн граждан этой страны. Но, как было сказано неоднократно за все годы после Майдана, «незалежность» стоит дорого, в том числе и в эквиваленте человеческих жизней.