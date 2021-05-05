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Иммунолог объяснил, почему нельзя бороться с аллергией с помощью лекарств

Общество
Иммунолог объяснил, почему нельзя бороться с аллергией с помощью лекарств
pixabay.com  /  sweetlouise

Весна — это время аллергии, поскольку после зимней спячки «оживают» растения и появляется пыльца на цветущих деревьях. Люди-аллергики привыкли спасаться различными препаратами, но порой и они не способны помочь.

Аллергия — это не заболевание, а симптом, об этом ФАН рассказал доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов. А также он объяснил, как спастись от аллергии без лекарств.

«Аллергия — это ущербность иммунной системы. Бывают две основные причины: либо жизнь в плохой экологии (выбросы химии в воздух), либо в самом человеке есть заболевание, которое угнетает его иммунитет, например, хроническая инфекция. Иммунной системе не хватает сил, когда она встречается с массой чужеродных молекул, у нее происходит истерика — аллергия. Значит, нужно рассматривать разные варианты — искать истинную причину, а не спусковой крючок», — рассказал собеседник агентства.

Иммунолог рассказал, почему нельзя бороться с аллергией с помощью лекарств
freepik.com  / Designed by Freepik

Владислав Жемчугов отметил, что «спусковой крючок» — это и есть аллергия, а причина скрывается гораздо глубже. И искать ее необходимо вместе с доктором.

«Аллергия может проявиться на поздних стадиях онкологии, поскольку иммунитет максимально ослаблен. Причиной также могут стать тяжелые аутоиммунные заболевания. После того как найдут основную причину аллергии, вылечат ее: она перестанет беспокоить вовсе — не будет реакции ни на шерсть, ни на пыльцу», — добавил иммунолог.

Собеседник ФАН подчеркнул, что препараты — это не лечение аллергии, а лишь угнетение основной причины ее появления.

«Я категорически против кожных проб на аллергию: они провоцируют ее в будущем. Как только эту панель поставят на кожу, на все эти точки появится аллергия. Это устаревший и вредоносный метод», — предостерег Жемчугов.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител.  

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